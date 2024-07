Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Samstag (13.07.) zwischen 15:00 und 18:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Bank in der Rathausstraße in Viernheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter PKW Mercedes Benz V-Klasse, Farbe weiß, wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PK Berbner

