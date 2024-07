Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Groß-Bieberau - Zeugenaufruf

Groß-Bieberau (ots)

Am Donnerstag (04.07.) wurde zwischen 15:00 Uhr und 16:40 Uhr in der Lichtenberger Straße Höhe des dortigen Friedhofs ein geparkter schwarzer Mitsubishi durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der Spurenlage fuhr er wohl von der Ortsmitte in Richtung Fischbachtal - Niedernhausen. An dem geparkten Mitsubishi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06154 6330-0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell