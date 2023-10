Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verletzter Fahrer nach Verkehrsunfall auf der B26

Darmstadt (ots)

Ein 27-jähriger Michelstädter befuhr die B26 aus Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Dieburg. Kurz vor der Ausfahrt Roßdorf Ost kam das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fz rutschte durch den angrenzenden Fahrstreifen sowie die ansteigende Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 45.000,-EUR . Die B 26 musste teilweise auf einer Fahrbahn gesperrt werden.

Berichterstatterin: Blümlein, PHKin

