POL-DA: Bischofsheim/Ginsheim-Gustavsburg: Verkehrskontrollen/Aktionstag "sicher.mobil.leben 2023- Rücksicht im Blick"

Bischofsheim/Ginsheim-Gustavsburg (ots)

"Sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick" - So lautete der Titel des am Dienstag (26.9.) stattgefundenen und länderübergreifenden Aktionstages, der insbesondere die Sicherheit der "schwächeren Verkehrsteilnehmer" in den Fokus stellt.

Egal ob als Fußgänger, Autofahrer, Fahrradfahrer oder auf dem E-Roller, ob jung oder alt, viele Bürgerinnen und Bürger teilen sich jeden Tag auf zahlreiche Weisen und mit den unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln, den gemeinsamen Raum im Straßenverkehr. Alle vereint dabei der Wunsch, ihr Ziel und Zuhause sicher und gesund erreichen zu wollen. Doch wo Menschen zusammenkommen, kann es zu Missverständnissen, Fehlern, Regelverstößen, rücksichtslosem Verhalten sowie Gefahrensituationen und Unfällen kommen.

Hierzu führten auch Beamte der Polizeistation Bischofsheim, zusammen mit der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen und unterstützt von Mitarbeitern der beiden Ordnungsämter, in der Zeit zwischen 10.15 und 15.00 Uhr Verkehrskontrollen in der Rheinstraße und der Ginsheimer Landstraße in Ginsheim-Gustavsburg sowie "Am Schindberg" in Bischofsheim durch.

Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 108 Fahrzeugen gemessen und 64 Personen genauer unter die Lupe genommen. 23 Wagenlenker waren zu flott unterwegs. Unrühmlicher Spitzenreiter war hierbei ein Autofahrer mit 82 Stundenkilometer an der Kontrollstelle "Am Schindberg". Zudem ahndeten die Ordnungshüter unter anderem 10 Verstöße gegen die Gurtpflicht und händigten zwei überprüften Motorradfahrern Mängelanzeigen aus, mit denen die Besitzer nun zeitnah die Behebung der Beanstandungen bei der Polizei nachweisen müssen.

