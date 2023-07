Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Geklautes Eis führt zu Festnahme

Zwei Tatverdächtige kommen nicht weit

Bickenbach (ots)

Nach einem Einbruch in einer Kindertagesstätte in der Straße "Am Hintergraben" ist es der Polizei am Mittwochabend (19.7.) gelungen, die Einbrecher im Nahbereich festzunehmen.

Der Sicherheitsdienst des Kindergartens teilte der Polizei mit, dass gegen 22.45 Uhr ein Einbruchalarm am Hintereingang des Gebäudes ausgelöst wurde. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stiegen in die Räume ein. Dort brachen sie zahlreiche Türen sowie Schränke auf und suchten nach Beute. Anschließend flüchteten sie, doch sie kamen nicht weit. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung stellten die Ordnungshüter die beiden Täter noch im Bereich der Waldstraße. Bei der Durchsuchung der 22 und 25 Jahre alten Täter stellten die Beamten in einem Rucksack Beweismaterial sicher, unter anderem eine Brechstange sowie einen Hammer. Eine Packung Eis, welche sich ebenfalls in dem Rucksack befand, konnte als Diebesgut dem Kindergarten zugeordnet werden.

Beide Tatverdächtigen müssen sich wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls strafrechtlich verantworten. Mit den weiteren Ermittlungen ist die zuständige Kriminalpolizei (K 42) des 3.Polizeireviers in Darmstadt betraut. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-41310 entgegengenommen.

