POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Samstagmittag (08.07.) und Montagmorgen (10.07.) in die Geschwister-Scholl-Schule in der Eifelstraße ein. Nachdem sich die Unbekannten unter Anwendung von Gewalt Zutritt in die Schule verschafften, hielten sie in der Cafeteria Ausschau nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie diverse Lebensmittel. Die Kriminellen flüchteten im Anschluss ...

