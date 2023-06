Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: 56-Jähriger am Kieswerk angegriffen und beklaut

Zeugenaufruf der Polizei

Groß-Rohrheim (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag (15.6.) einen 56-Jährigen am Kieswerk in der Speyerstraße zuerst schlug und anschließend beklaute, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Gegen 16.40 Uhr hat der Tatverdächtige dem Mann ins Gesicht geschlagen und entwendete anschließend dessen Rucksack samt Portemonnaie. Danach flüchtete der Dieb mit seiner Beute. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Der Angreifer soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sowie sportlich gewesen sein. Er hatte kurze Haare, einen 3-Tage-Bart und trug zur Tatzeit ein helles Shirt sowie eine Badehose.

Hinweise zu dem Täter werden vom zuständigen Kommissariat 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

