Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Präventionsreise der polizeilichen Beratungsstelle

Auftaktveranstaltung in Darmstadt

Bild-Infos

Download

Südhessen (ots)

Es ist wieder soweit: Pünktlich mit Beginn des Sommers gehen auch in diesem Jahr die Fachberaterinnen und Fachberater der polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen in der Zeit vom 4. Juli bis 18. August 2023 auf Rundreise und geben interessierten Bürgerinnen und Bürgern wertvolle Tipps, wie sie sich vor Einbrüchen und anderer Kriminalität schützen können.

Die Auftaktveranstaltung findet am kommenden Mittwoch (21.6.) von 9 Uhr bis 15 Uhr in Darmstadt, Im Caree, Innenhof statt. Dort können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger neben den klassischen Präventionsthemen zusätzlich auch rundum das Thema Cybercrime von den Fachexperten informieren lassen. An diesem Tag werden die Polizistinnen und Polizisten zudem von der Verbraucherzentrale Hessen unterstützt, die mit einem Infostand vertreten sind.

Nach diesem Start wird das Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südhessen in immer anderen Kommunen stehen. Interessierten wird damit direkt in ihrer Region eine persönliche Beratung angeboten. So wird beispielsweise anhand von Exponaten gezeigt, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Daneben geben die Experten aber auch Verhaltensratschläge mit auf den Weg.

Die Beratung der Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren!

Die Fachberaterinnen und Fachberater machen wie folgt Station:

Dienstag, 04.07.2023, 8 bis 12 Uhr, 65428 Rüsselsheim am Main, Marktplatz/ Marktstraße, während des Wochenmarktes.

Freitag, 07.07.2023, 9 bis 13 Uhr in Michelstadt, Am Festplatz 1, vor der Erwin-Hasenzahl-Halle, während des Wochenmarktes.

Dienstag, 11.07.2023, 9 bis 12.30 Uhr in Lampertheim, Kaiserstraße 29, Schillerplatz, während des Wochenmarktes.

Mittwoch, 12.07.2023, 8.30 bis13.30 Uhr in Groß-Umstadt, Markt 2, während des Wochenmarktes.

Freitag, 18.08.2023, 14 bis 18 Uhr in Darmstadt, auf dem Parkplatz Orangerie, während des Wochenmarktes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell