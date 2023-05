Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Mann bedroht Autofahrer mit Pistole

Gorxheimertal (ots)

Am Montagabend (08.05.) gegen 18.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer eine männliche Person, welche auf dem Gehweg in der Hauptstraße in Richtung Weinheim laufen würde. Diese Person habe eine schwarze Pistole in der Hand und habe mit dieser auf sein Auto gezielt. Durch Streifen der Polizeistation Wald-Michelbach, Heppenheim und des Polizeireviers Weinheim konnte die Person in Weinheim in der Gorxheimer Talstraße festgestellt und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 38-jährigen Mann aus Weinheim. Die Pistole, die er zuvor weggeworfen hatte, konnte aufgefunden werden. Dabei handelte sich um Spielzeugpistole, die einer scharfen Schusswaffe sehr ähnelte. In seiner Wohnung konnte anschließend noch ein schwarzes Spielzeuggewehr aufgefunden werden. Beide Waffen wurden sichergestellt. Der Mann wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls von dem Mann mit der Pistole bedroht wurden, melden sich bitte bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0.

Berichterstatter: PHK Ihrig, Polizeistation Wald-Michelbach

Matthias Brosch, PvD

