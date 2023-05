POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) - Am Freitag, 05.05.2023 (in den Nachmittagsstunden) ereignete sich in der Saalbaustraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein parkender grauer BMW durch ein vor Ort wendendes Fahrzeug im dortigem Baustellenbereich beschädigt wurde. Das 1. Polizeirevier in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen wird nach Zeugen ...

mehr