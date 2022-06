Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnmobil wieder aufgefunden

Jena/Saale-Holzland-Kreis (ots)

Das am Freitag in Jena entwendete Wohnmobil konnte am Sonntag aufgefunden werden. Mitarbeiter eines Thermalbades in Bad Klosterlausnitz informierten die Polizei, da seit Freitag ein Wohnmobil außerhalb des dafür vorgesehenen Stellplatzes geparkt sei. Bei der Prüfung vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um das am Freitag entwendete Fahrzeug handelte. Wie der oder die unbekannten Täter das Fahrzeug zum Abstellort bewegten ist derzeit noch nicht geklärt. Nach einer umfänglichen Spurensicherung am Fahrzeug konnte es dem Eigentümer wieder übergeben werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

