Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Weimar (ots)

Am Sonntag Nachmittag, gegen 17:00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht im Bereich Am Ilmhang in Weimar. Der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens befuhr mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Straße Am Ilmhang, aus Richtung Eduard-Rosenthal-Straße kommend, in Richtung Hauptstraße / Tiefurt. Aufgrund von abgeparkten Fahrzeugen am rechten Fahrbahnrand und einem entgegenkommenden Fahrzeug versuchte der Verursacher nach rechts auszuweichen, kollidierte hier mit einem der abgeparkten Fahrzeuge und verließ anschließend ungebremst die Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte das Kennzeichen bekannt und der vermeintliche Unfallverursacher aufgesucht werden. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 40-jährigen Fahrers ergab sowohl Alkoholkonsum als auch die Einnahme berauschender Mittel. Trotz Schäden an seinem Fahrzeug bestritt der Fahrer eine Unfallbeteiligung. Laut Zeugenaussagen gab es zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen, die aufgrund der Fahrweise des Unfallverursachers von der Fahrbahn springen mussten. Diese werden für weitere Ermittlungen gesucht und gebeten sich bei der PI Weimar zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell