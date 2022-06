LPI-J: Kellereinbruch

Jena (ots) - Schockanrufe In den letzten 3 Tagen kam es in Jena wieder zu Anrufen von vermeintlichen Polizeidienststellen oder Staatsanwaltschaften. Die angerufenen Bürger wurde immer eine Notlage vorgegaukelt das Personen aus dem eigenen Haushalt in Unfälle mit schweren Folgen verwickelt seien. Nur unter Zahlung eines, in den meiste Fällen 5- oder 6-stelligen Betrages, kann man die Haft abwenden. Zum Glück haben die ...

mehr