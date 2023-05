Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Polizei bei Bensheimer Sicherheitstag

Bensheim (ots)

Beim 6. Sicherheitstag in der Bensheimer Innenstadt am 13. Mai ist neben der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk (THW), dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auch die Polizeistation Bensheim wieder mit am Start. Die Bensheimer Sicherheitsbehörden haben in der Zeit von 9.30 bis 16.00 Uhr am Beauner Platz für die hoffentlich zahlreichen Besucher viele Tipps und Aktionen parat.

Neben vielen Informationen werden auch interessante Vorführungen stattfinden. Unter anderem zeigen die Hundestaffeln von Polizei (11.00 und 15.00 Uhr) und dem DRK (13.00 Uhr) hierbei ihr Können.

Eine Löschvorführung, die Aufstellung eines Löschbeckens, eine Fahrradcodierung, eine Polizei-Puppenbühne und Beratungen durch die polizeiliche Einstellungsberatung und die Präventionsabteilung runden das Angebot ab. Zudem wird Kinderkommissar Leon vorbeischauen und es wird eine Rauschbrille vorgestellt sowie durch die Verkehrswacht ein Überschlagsmodell aufgebaut.

Für Essen und Trinken ist gesorgt.

