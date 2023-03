Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Erneut Blumendiebe unterwegs/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (18.03.) wurden am Rathaus in der Schulstraße durch Unbekannte aus mehreren öffentlichen Blumenkübeln erneut 15 Primeln entwendet. Zudem ließen die Diebe drei kleine Tannenbäume mitgehen. Am Samstag, in der Zeit zwischen 19.00 und 23.00 Uhr wurden dann aus den gleichen Kübeln 15 Hornveilchen gestohlen, die erst wenige Stunden zuvor dort eingepflanzt worden sind. Bereits zwischen dem 3. und 6. März kam es in Bischofsheim zu gleichgelagerten Blumendiebstählen (wir haben berichtet).

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5459801

