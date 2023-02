Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Spiel der 2. Fußballbundesliga zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV

Darmstadt (ots)

Das Polizeipräsidium Südhessen führte anlässlich des heute (25.02.) stattfindenden Fußballspiels zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV Einsatzmaßnahmen durch. In der Phase vor Spielbeginn waren bereits in den frühen Nachmittagsstunden eine Vielzahl von Anhängern des Hamburger Sportvereins in der Darmstädter Innenstadt festzustellen. Eine größere Gruppierung der Gästefans wollten in diesem Zuge in einer Gaststätte in der Nieder-Ramstädter-Straße einkehren. Hierbei versuchten Anhänger des SV Darmstadt 98 zu der Gaststätte zu gelangen, was jedoch durch den schnellen Einsatz der vor Ort befindlichen polizeilichen Einsatzkräfte verhindert werden konnte. In diesem Zuge kam es zum Einsatz von Pfefferspray sowie der Beschädigung eines Einsatzfahrzeugs. Es wurden zwei Personen, welche der Anhängerschaft des Heimvereins zuzuordnen sind, vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Einlasskontrollen im Gästebereich wurden bei mehreren Personen pyrotechnische Gegenstände sowie eine Sturmhaube aufgefunden. Weiterhin kam es dort zu einer Beleidigung der polizeilichen Einsatzkräfte, was in einem Ermittlungsverfahren mündete. Über den gesamten Spielverlauf wurden im Gästeblock pyrotechnische Gegenstände entzündet. Die Abreise sämtlicher Fans nach Spielende verlief ohne Zwischenfälle.

