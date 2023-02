Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Glastür von Sporthalle beschädigt

Versuchter Einbruch?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (17.2.) und Montag (20.2.) haben noch unbekannte Täter die Glastür einer Sporthalle in der Kranichsteiner Straße beschädigt. Der Schaden wird aktuell auf rund 500 Euro geschätzt. Ob die Täter versuchten, in das Gebäude einzubrechen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen hat (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell