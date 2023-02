Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetene Besucher in Universitätsgebäude

Stromkabel entwendet

Darmstadt (ots)

In einem Universitätsgebäude in der Alarich-Weiss-Straße haben sich ungebetene Besucher am Freitagabend (17.2.) zu schaffen gemacht und durch ihr kriminelles Vorgehen gegen 18.40 Uhr den Feueralarm ausgelöst. Dadurch wurden ihre Spuren entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Täter Zugang zu den Kellerräumen verschafft und dort ein Stromkabel entwendet. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 400 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnten oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das ermittelnde Kommissariat 43, zu erreichen.

