Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbrecher im Sportstudio/Geld gestohlen

Lampertheim (ots)

Mehrere hundert Euro aus einer zuvor gewaltsam geöffneten Kasse, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (12.02.) aus einem Sportstudio in der Wilhelmstraße gestohlen. Wie die Diebe in die Räumlichkeiten gelangt waren, ist noch unklar. Die Ermittler beim Kommissariat 42 in Lampertheim haben den Fall übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

