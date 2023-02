Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Weiterstadt (ots)

Am Montag, den 06.02.2023, in der Zeit von 13 bis 22 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der JVA Weiterstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. An dem beschädigten Fahrzeug, einem weißen Honda Civic 5DR, entstand ein Sachschaden von etwa 2000,-EUR.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-41210

Berichterstatter: POK Schöberl

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell