POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Verkaufsraum im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

Auf den Verkaufsraum eines Ladens in der Borsdorffstraße, Ecke Elisabeth-Selbert-Straße hatten es ungebetene Gäste am vergangenen Wochenende offenbar abgesehen.

Am frühen Sonntagmorgen (15.1.)gegen 2 Uhr waren ihre Spuren entdeckt und die Polizei verständigt worden. Wie weit die Tatzeit schlussendlich zurückreicht, ist bislang noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür und betraten den Verkaufsraum. Ob sie anschließend etwas mitgehen ließen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweise werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, mit den Ermittlerinnen und Ermittlern, in Verbindung zu setzen.

