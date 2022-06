Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Frau durch Unbekannten niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Appenheim (ots)

Am 28.06.2022 parkte eine 25-jährige Frau ihr Auto gegen 22:30 Uhr in der Niedergasse in Appenheim. Unmittelbar nach Verlassen ihres Fahrzeuges wurde sie von einem bislang unbekannten Täter aus dem Hinterhalt attackiert. Die Frau wurde mehrfach geschlagen und ging hierdurch bei eingetrübtem Bewusstsein zu Boden, der Täter flüchtete. Die Verletzte wurde durch eine Zeugin aufgefunden, welche den Rettungsdienst und die Polizei verständigte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

