Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Kriminelle entwenden zwei Roller

Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots)

Am Dienstagvormittag (10.5.) hatten es bislang Unbekannte auf zwei Roller abgesehen. Die beiden Roller waren auf einem Parkplatz "Auf der Leer" abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich zwischen 7.30 und 11.15 Uhr an den weißen Mopeds der Hersteller "TGB" und "Honda" zu schaffen. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Zum Tatzeitpunkt waren an den Rollern die Versicherungskennzeichen "070-KKR" und "265-KKR" angebracht. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Standort der geklauten Mopeds geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

