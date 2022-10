Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Frau an Haltestelle ausgeraubt

Darmstadt (ots)

Am Freitagabend (28.10.) gegen 19.50 Uhr wurde eine 44-jährige Darmstädterin Opfer eines Raubes. Zur Tatzeit befand sich die Frau an der Haltestelle Nordbad in der Alsfelder Straße. Zu ihr gesellten sich dort eine weibliche und zwei männliche Jugendliche. Sie wurde kurze Zeit später von der jungen Frau unvermittelt angesprochen und aufgefordert, ihr Geld zu geben. Diese Forderung unterstrich einer der beiden jungen Begleiter unter Vorzeigen eines Messers. Die 44-Jährige händigte daraufhin dem Trio mehrere Tausend Euro, welche sie in einem Geldbeutel mit sich führte, aus. Bevor die Kriminellen den Tatort in unbekannte Richtung verließen, besprühten sie ihr Opfer mit Pfefferspray, wodurch dieses leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt werden musste. Die intensive Fahndung nach den Straftätern verlief bislang ergebnislos.

Zur Täterbeschreibung kann gesagt werden, dass alle Jugendlichen dunkle, sportliche Kleidung an hatten und vor ihren Gesichtern medizinische Masken trugen. Die beiden männlichen Jugendlichen sollen etwa 175 cm groß gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats (K 35) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Matthias Brosch, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell