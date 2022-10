Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: 39-Jähriger nach Streit leicht verletzt

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstagabend (27.10) wurde ein 39-jähriger Mann gegen 17:30 Uhr bei einer Auseinandersetzung in der Georg-August-Zinn-Straße leicht verletzt. Nachdem die Streife zuvor durch die Rettungsleitstelle informiert worden war, traf sie den stark alkoholisierten 39-Jährigen und seine zwei ebenfalls stark angetrunkenen Begleiter an und befragt sie zum Sachverhalt.

Nach ersten Ermittlungen gerieten der Geschädigte und der beim Eintreffen der Beamten bereits geflüchtete Angreifer an einer Bushaltestelle in Streit. Hierbei soll der Unbekannte ein Messer benutzt haben, wobei der 39-Jährige bei der Abwehr leicht an beiden Händen verletzt wurde. Anschließend flüchtete der dunkel gekleidete Angreifer in unbekannte Richtung. Eine zeitnah eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte nicht zum Erfolg. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt.

Der Verletzte verweigerte vor Ort die Behandlung durch den Rettungsdienst, konnte aber aufgrund der nur leichten Verletzungen noch vor Ort entlassen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille.

Die Ermittlungen zum Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzungen werden im Kommissariat 41 der Polizei in Ober-Ramstadt geführt und dauern derzeit an. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter 06154 / 63300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell