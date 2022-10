Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Zeilhard: Unbekannte stehlen mehrere E-Scooter

Zeugen gesucht

Reinheim-Zeilhard (ots)

Zwischen Mittwoch (26.10.) und Donnerstag (27.10.) wurden durch unbekannte Kriminelle zwei E-Scooter aus einem Carport in der Uhlandstraße entwendet.

Hierbei betraten die ungebetenen Gäste den Unterstand und machten sich an den Schlössern zu schaffen, mit denen die E-Scooter gesichert waren. Anschließend entfernten sie sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Insgesamt werden die Schäden auf circa 1000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt aufgenommen. Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 mit der Polizei in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

