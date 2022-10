Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Grauer Mercedes "DA-BM 3012" gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots)

Auf einen grauen Mercedes haben es bislang unbekannte Kriminelle im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag (26.10.) und Donnerstagmorgen (27.10.) abgesehen. Der Wagen war zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Parkplatz in der Johannes-Ohl-Straße abgestellt. An dem Mercedes "AMG GLC 43" befanden sich die Kennzeichen "DA-BM 3012". Wie es den Unbekannten gelang den Wagen zu entwenden, muss noch ermittelt werden. Insgesamt wird der Schaden auf circa 50.000 Euro geschätzt. Anwohner oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Standort des Wagens geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

