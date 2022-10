Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zwei Velos am Bahnhof sichergestellt

Rechtmäßige Eigentümer gesucht

Lampertheim (ots)

Ermittler des Kommissariats 42 in Lampertheim suchen nach der Sicherstellung zweier aufgefundener Fahrräder die rechtmäßigen Eigentümer. Am 8. und 12. Oktober stellten Polizeikräfte im Bereich des Bahnhofs in Lampertheim ein Damenrad der Marke Victoria sowie ein Mountainbike der Marke HCT sicher. In beiden Fällen gehen die Beamten davon aus, dass die Räder gestohlen wurden. Bisherige Ermittlungen verliefen jedoch noch ohne Erfolg, weshalb jetzt mit Aufnahmen der Velos öffentlich nach der Herkunft gefahndet wird. Hinweise zu den rechtmäßigen Eigentümern werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell