Darmstadt (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Liebigstraße hat ein noch unbekannter Mann am Sonntagabend (9.10.) sein Unwesen getrieben. Die Bewohner einer Wohnung hatten gegen 22.10 Uhr verdächtige Geräusche vernommen und nach dem Rechten geschaut. Dabei ertappten sie den ungebetenen Besucher in ihrem Arbeitszimmer, der sofort die Flucht antrat. Nach ersten ...

