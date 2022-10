Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kriminelle erbeuten Katalysatoren

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Wie der Polizei am Dienstagmittag (4.10.) mitgeteilt wurde, erbeuteten bislang Unbekannte mehrere Katalysatoren aus Fahrzeugen bei einem Wagenhändler in der Ostendstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen an mindestens sechs Wägen, unter anderem an vier Fahrzeugen der Marke Opel und BMW, zu schaffen. Mit den hieraus entwendeten Katalysatoren suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

