Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Mülltonne geht in Flammen auf

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Eine Mülltonne ist am Sonntagabend (25.09.) in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Flammen aufgegangen. Gegen 19.20 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr und meldeten das Feuer auf dem Gelände einer dortigen Schule. Sofort herbeigeeilte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 bis 3.000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände kann von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Es werden deshalb Zeugen gesucht, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen auf dem Schulgelände wahrgenommen haben. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell