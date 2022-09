Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Grüner Toyota Corolla (DA-ID 100) gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein grüner Toyota Corolla ist von Kriminellen am Donnerstag (1.9.) in der Seeheimer Straße entwendet worden. Zum Zeitpunkt der Tat, die nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 21.30 Uhr eingegrenzt wird, stand das Fahrzeug in einer Hofeinfahrt. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Auto und flüchteten. Das Kommissariat 21/22 ist mit diesem Fall betraut und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

