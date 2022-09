Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Groß-Bieberau (ots)

Am Donnerstag (1.9.) kam es gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Marktstraße zu einem Unfall, bei dem der unbekannte Fahrer flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand prallte der unbekannte Wagenlenker beim Ein- oder Ausparken gegen die Heckstoßstange eines grauen Fords und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 erbeten.

Berichterstatter: Heil, PK

