POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Bedrohung im Straßenverkehr gesucht

Bensheim (ots) - Die Mensa der Geschwister-Scholl-Schule in der Eifelstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (01.09.) in das Visier Krimineller. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Mensa ein und beschädigten hierbei die Elektronik. Zudem wurde von den ungebetenen Besuchern ein Fließband und eine Abdeckklappe beschädigt. Die Unbekannten ließen aus dem Kühlraum anschließend Lebensmittel mitgehen. Durch ihr ...

