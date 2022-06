LPI-G: Brand auf Mülldeponie

Altenburg (ots) - Lucka: Am 07. und 09.06.2022 wurden auf dem Busplatz in der Bahnhofstraße und auf einem Supermarktparkplatz in der Clara-Zetkin-Straße an mehreren Fahrrädern die Reifen zerstochen, so dass die Altenburger Polizei zur Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 bei der Altenburger Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

