Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geräte von Baustelle entwendet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am 14.06.2022, zwischen 11:15 und 11:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte und eine Stromzentrale von einer Baustelle in der Adolf-Herbst-Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell