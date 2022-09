Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Scheibe eingeschlagen

Rucksack entwendet

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (31.8.) hat ein noch unbekannter Täter sein Unwesen in der Arheilger Straße getrieben. Nur wenige Minuten reichten dem Kriminellen aus, um sich in der Zeit zwischen 12.40 Uhr und 14 Uhr Zugang zu einem weißen Daimler zu verschaffen. Der Unbekannte zerstörte das Seitenfenster und schnappte sich den zurückgelassenen Rucksack. Mit dem Rucksack erbeutete er Wertgegenstände im Wert von mindestens 300 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

