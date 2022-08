POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Raserin mit 93 "Sachen" zu viel auf dem Tacho

Bensheim (ots) - Am Montagabend (29.08.) kam es gegen 21.00 Uhr in der Schwanheimer Straße, in der Nähe des dortigen Boxclubs, zu einem Brand. Im angrenzenden Waldstück brannte ein Wohnwagen komplett aus. Auch Unterholz auf einer Fläche von einem halben Hektar rund um den Brandort wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der 61-Jährige Bewohner war zur Brandzeit nicht vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere ...

