POL-GG: Zwei beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfallfluchten am Walldorfer Bahnhof

Viernheim (ots) - Eine Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in der Wasserstraße, geriet am Sonntag (14.08.), in der Zeit zwischen 12.00 und 23.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend zwei Räume nach Wertgegenständen. Ihnen fiel hierbei Geld in die Hände. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ...

