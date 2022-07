Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Fahrrad gestohlen und zum Verkauf angeboten

Aufmerksame Eigentümer reagieren vorbildlich

Polizei nimmt 21-Jährigen fest

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Die Aufmerksamkeit von bestohlenen Fahrradbesitzern verbunden mit ihrer vorbildlichen Reaktion, sofort die Polizei zu Hilfe zu rufen, haben am Mittwochabend (6.7.) dazu geführt, dass ein 21 Jahre alter Mann aus Darmstadt als Tatverdächtiger im Zusammenhang mit einem Fahrraddiebstahl von der Polizei festgenommen wurde.

In der Nacht zum Dienstag (4.-5.7.) hatte der mutmaßliche Dieb zunächst in der Büschelstraße sein Unwesen getrieben, ein Grundstück betreten und sich dort ein abgestelltes Mountainbike geschnappt. Nachdem die Tat bemerkt wurde, erstatteten die Besitzer sofort eine Anzeige bei der Polizei. Doch dem nicht genug. Schon am Folgetag entdeckten die Eigentümer ihr Fahrrad als Verkaufsangebot im Internet. Auch hier zögerten sie nicht lange, vereinbarten unter Vorgabe von Kaufinteress einen Übergabetermin und alarmierten die Ordnungshüter erneut. So gelang es, dass noch am Abend, gegen 17.30 Uhr die Handschellen klickten, als der Weiterstädter am vereinbarten Ort mit dem Fahrrad erschien. Sein Versuch sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen scheitere nach nur wenigen Metern. Die Beamten des Kommissariats 43 und Zivilfahnder von der Direktion Darmstadt-Dieburg nahmen den jungen Mann gemeinsam fest und brachten ihn zur Wache. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, darunter auch die Durchsuchung seiner Wohnung, wurde er nach Hause entlassen. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell