Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Baugerüst gestohlen

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Polizei sucht Zeugen

Mühltal (ots)

Auf das Gerüst einer Baustelle "Am alten Graben" hatten es Kriminelle in den zurückliegenden Tagen, zwischen Samstag (18.6.) und Dienstag (21.6.) abgesehen. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht für den Fortgang des Verfahrens Augenzeugen der Tat. Weil das Gerüst eine Arbeitshöhe von circa 6,20 Meter hatte, schließen die Beamtinnen und Beamten nicht aus, dass der Abtransport dieser auffälligen Beute möglicherweise von Zeugen bemerkt wurde. Der Gesamtwert des Gerüsts beläuft sich auf schätzungsweise 3600 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder für den Abtransport notwendige verdächtige Fahrzeuge bemerken konnte, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06071/ 96560 mit der Polizei in Dieburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell