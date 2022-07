Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Ungebetene Besucher versuchen in Kindertagesstätte einzubrechen

Mehrere Hundert Euro Schaden

Darmstadt (ots)

Bei dem Versuch am Mittwoch (6.7.) in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20.15 Uhr in eine Kindertagesstätte in der Hofgasse einzubrechen, haben noch unbekannte Täter einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Ihre Hebelspuren waren am frühen Abend im Bereich von zwei Türen und zwei Fenstern entdeckt worden. Glücklicherweise hielten diese den Gewalteinwirkungen stand und die Kriminellen flüchteten unverrichteter Dinge. Möglicherweise wurden sie bei ihrem Vorgehen oder der anschließenden Flucht bemerkt? Das Kommissariat 42 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-41310 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

