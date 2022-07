Mörfelden-Walldorf (ots) - Am 06.07.2022 kam es gegen 15:30 Uhr in der Gartenstraße in Walldorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter dunkler PKW des Herstellers Citroen beschädigt, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug dessen Seite streifte und dabei den linken Außenspiegel abfuhr. Die Polizei in Mörfelden-Walldorf ist auf der Suche nach ...

