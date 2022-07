Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Am Montag, den 04.07.2022, ereignete sich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr in Fürth, Industriestraße, auf dem Rewe-Parkplatz ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter weißer VW UP! wurde durch ein bisher noch nicht ermitteltes Fahrzeug an der hinteren Seitenwand auf der Beifahrerseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000,00 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell