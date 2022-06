Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

An der Römerbrücke, 64521 Groß-Gerau (ots)

Am Samstag (04.06.) zwischen 05:45 Uhr und 12:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße "An der Römerbrücke" geparkten blauen Opel Corsa. An dem Fahrzeug entstand nach Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 1.000EUR.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der 06152/175-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell