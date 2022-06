Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

In der Zeit von Samstag auf Sonntag (04.06-05.06) ereignete sich im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 11:00 Uhr, in der Panoramastraße Höhe der Hausnummer 17 eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit rotem Lack streifte einen am Straßenrand geparkten Pkw. Hierbei wurde der Radkasten vorne links durch Kratzer beschädigt. Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-7060 zu melden.

