POL-DA: Lorsch: Brand auf Lagerplatz

Lorsch (ots)

Aktuell sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Bereich "Im Daubhart" im Einsatz. Am frühen Sonntagmorgen (05.06.) wurde um 03.43 Uhr ein Brand im Bereich eines Lagerplatzes gemeldet. Erste Einsatzkräfte vor Ort konnten feststellen, dass mehrere auf dem Gelände gelagerte Farbeimer in Brand geraten waren und zwischenzeitlich auf eine geparkte LKW-Zugmaschine und abgestellte Lager-/ Wohncontainer übergegriffen hatte. In dem betroffenen Wohncontainer hielten sich zum Zeitpunkt der Brandauslösung keine Personen auf. Aufgrund der bisher bekannten Gesamtumstände kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, zumal es in den letzten Monaten in dem dortigen Bereich bereits dreimal gebrannt hatte, unter anderem auch geparkte Kraftfahrzeuge. Der zu erwartende Sachschaden ist bisher nicht genau zu beziffern, dürfte sich aber im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner über eine Rundfunkwarnmeldung und das Bevölkerungswarnsystem HessenWarn dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei ist bereits vor Ort im Einsatz.

