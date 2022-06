POL-DA: Reichelsheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Mossautal (ots) - Der am 01.06.2022 bei einem Unfall in Mossautal, Bundesstraße 460 schwerst verletzte Motorradfahrer verstarb am heutigen 03.06.2022, 14:53 Uhr, an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Odenwald Polizeistation Erbach Neue Lustgartenstraße 7 64711 Erbach Pralas, PHK Telefon: ...

