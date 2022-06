Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bergstraße/ Rimbach: Dieben leicht gemacht

Polizei informiert

Bild-Infos

Download

Bergstraße (ots)

Täglich melden sich Autobesitzer bei der südhessischen Polizei, die bestohlen worden sind. Dabei häufen sich die Fälle, bei denen die Fahrzeuge unverschlossen waren. Anfang der Woche (30.-31.05.) haben Diebe auf diese Art und Weise wieder einmal leichtes Spiel gehabt und zwei Autos in der Gerhart-Hauptmann-Straße und Uhlandstraße in Rimbach ausgeräumt. Auch andere Städte und Gemeinden, wie Viernheim und Mörlenbach waren betroffen. Neben Portemonnaies, Bankkarten, hochwertige Taschen und Schuhe, fielen auch Wohnungsschlüssel in falsche Hände. Allein der materielle Schaden liegt bei rund 1700 Euro.

Der Schutz vor Langfingern ist in solchen Fällen denkbar einfach. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Wagen auch tatsächlich verschlossen ist! Und....lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell