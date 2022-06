POL-DA: Südhessen: 19 Freiwillige Polizeihelferinnen und Polizeihelfer im Polizeipräsidium Südhessen ausgebildet

Riedstadt (ots) - Ein Wohnhaus in der Hügelstraße geriet am Dienstag (31.05.), in der Zeit zwischen 7.30 und 17.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend ließen die ungebetenen Besucher auf der Suche nach Wertgegenständen eine Spielkonsole sowie ein ...

